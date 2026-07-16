Скалони: «Сборная Аргентины — особенная команда»

Мы — особенные. И дело не в высокомерии, а в сердце. Сегодня сюда приехало столько людей, чтобы поддержать нас, и я искренне благодарен им за это — они помогли нам победить. Эта футболка обязывает нас отдавать абсолютно все до самого конца, не оставляя ничего про запас", — цитирует BBC Скалони.