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Сборная Франции не хочет играть в матче за 3-е место ЧМ-2026

Игроки сборной Франции расстроены тем, что в субботу им предстоит матч за 3-е место чемпионата мира-2026, сообщает L'Equipe со ссылкой на окружение футболистов.

Игроки сборной Франции расстроены тем, что в субботу им предстоит матч за 3-е место чемпионата мира-2026, сообщает L'Equipe со ссылкой на окружение футболистов.

По информации источника, французам не интересен этот матч, так как команда приехала на турнир за трофеем. Игроки очень разочарованы тем, что им приходится выходить на матч за третье место.

Матч Франция — Англия пройдет в ночь с субботы на воскресенье и начнется в 00:00 по московскому времени.

Франция — Англия: когда будет матч за 3-е место ЧМ по футболу.