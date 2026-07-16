Источник: «Рома» заинтересована в Саммервилле

Нападающий «Вест Хэма» Крисенсио Саммервилл является главной трансферной целью для «Ромы», сообщил журналист Джанлука Ди Марцио.
По данным источника, стоимость трансфера 24-летнего нидерландца оценивается в 40−45 миллионов евро. При этом римлянам нужно действовать быстро, чтобы подписать игрока.
Препятствием, которое нужно преодолеть в ходе переговоров с представителями Саммервилла, является его зарплата.
Нападающий играет за английскую команду с августа 2024 года, его контракт рассчитан до 30 июня 2029 года.
В сезоне-2025/26 Саммервилл в 34 матчах забил семь голов и отдал пять результативных передач.
Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 35 миллионов евро.