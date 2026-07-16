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Источник: «Рома» заинтересована в Саммервилле

Нападающий «Вест Хэма» Крисенсио Саммервилл является главной трансферной целью для «Ромы», сообщил журналист Джанлука Ди Марцио.

Нападающий «Вест Хэма» Крисенсио Саммервилл является главной трансферной целью для «Ромы», сообщил журналист Джанлука Ди Марцио.

По данным источника, стоимость трансфера 24-летнего нидерландца оценивается в 40−45 миллионов евро. При этом римлянам нужно действовать быстро, чтобы подписать игрока.

Препятствием, которое нужно преодолеть в ходе переговоров с представителями Саммервилла, является его зарплата.

Нападающий играет за английскую команду с августа 2024 года, его контракт рассчитан до 30 июня 2029 года.

В сезоне-2025/26 Саммервилл в 34 матчах забил семь голов и отдал пять результативных передач.

Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 35 миллионов евро.