Романо: «Манчестер Юнайтед» ведет переговоры по поводу трансфера Ману Коне

«Манчестер Юнайтед» инициировал контакт с окружением полузащитника «Ромы» Ману Коне, сообщил инсайдер Фабрицио Романо.
По данным источника, 25-летний француз является одним из приоритетных кандидатов для усиления средней линии английской команды.
Коне играет за «Рому» с августа 2024 года, его контракт рассчитан до 30 июня 2029 года.
В сезоне-2025/26 полузащитник в 37 матчах забил два гола и отдал три результативные передачи.
Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 50 миллионов евро.