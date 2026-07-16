Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Романо: «Манчестер Юнайтед» ведет переговоры по поводу трансфера Ману Коне

«Манчестер Юнайтед» инициировал контакт с окружением полузащитника «Ромы» Ману Коне, сообщил инсайдер Фабрицио Романо.

«Манчестер Юнайтед» инициировал контакт с окружением полузащитника «Ромы» Ману Коне, сообщил инсайдер Фабрицио Романо.

По данным источника, 25-летний француз является одним из приоритетных кандидатов для усиления средней линии английской команды.

Коне играет за «Рому» с августа 2024 года, его контракт рассчитан до 30 июня 2029 года.

В сезоне-2025/26 полузащитник в 37 матчах забил два гола и отдал три результативные передачи.

Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 50 миллионов евро.