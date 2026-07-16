Вратарь сборной США Фриз: «Нужно найти способ превратить вылет с ЧМ-2026 в топливо для огня»

Теперь все сводится к тому, чтобы найти способ превратить этот вылет в мотивацию. Я думаю, у всех нас есть мотивация сделать что-то больше, лучше и вернуться более сильными. Теперь все сводится к тому, чтобы найти способ превратить вылет в топливо для огня", — цитирует 27-летнего футболиста ESPN.