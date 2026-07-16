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Вратарь сборной США Фриз: «Нужно найти способ превратить вылет с ЧМ-2026 в топливо для огня»

Вратарь сборной США Мэтт Фриз прокомментировал выступление команды на чемпионате мира-2026.

Вратарь сборной США Мэтт Фриз прокомментировал выступление команды на чемпионате мира-2026.

"Мы хотели этого так сильно, больше, чем чего-либо еще в жизни, чтобы воспользоваться шансом и вознаградить поддержку в отношении нас чем-то особенным. Во время чемпионата мира и в месяцы, предшествующие ему, в моей голове не было ничего другого.

Теперь все сводится к тому, чтобы найти способ превратить этот вылет в мотивацию. Я думаю, у всех нас есть мотивация сделать что-то больше, лучше и вернуться более сильными. Теперь все сводится к тому, чтобы найти способ превратить вылет в топливо для огня", — цитирует 27-летнего футболиста ESPN.

Сборная США в ⅛ финала ЧМ-2026 проиграла сборной Бельгии (1:4).