Ромеро: «Надеюсь, когда завершу карьеру, я не буду таким идиотом, как Гэри Невилл»

«Мы с Личей (Лисандро Мартинесом) вышли на поле с особой спортивной злостью из-за слов Невилла. В Англии вообще обожают много говорить перед матчами. Шлем ему большой привет! Лишь надеюсь, что когда завершу карьеру, не буду таким же идиотом, как Гэри Невилл. Я точно не стану критиковать действующих игроков», — сказал Ромеро в эфире TyC Sports.