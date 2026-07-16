«Челси» удалил пост с Энцо из-за критики фанатов после поражения Англии от Аргентины в полуфинале ЧМ-2026

Публикация в соцсетях «Челси» мгновенно вызвала шквал критики со стороны английских болельщиков. Они писали: «Серьезно? Мы английский футбольный клуб. Очень слабый поступок со стороны моего клуба», «Какого черта английский клуб публикует это, когда игрок забил Англии?», «Вы снова показываете, насколько далеки от своих болельщиков».