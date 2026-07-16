Источник: «Арсенал» готов заплатить 40 миллионов евро за трансфер Нусы

«Арсенал» готовит предложение о трансфере нападающего «Лейцпига» и сборной Норвегии Антонио Нусы, сообщает CaughtOffside.
По данным источника, английский клуб готов заплатить за переход 21-летнего игрока 40 миллионов евро.
Эта стартовая цифра вряд ли удовлетворит «Лейпциг». По данным Get German Football News, немецкий клуб хочет как минимум 60 миллионов евро, а за ситуацией также следят «Ньюкасл», «Ювентус» и несколько других европейских клубов.
«Лейпциг» предпочел бы сохранить Нусу, но их позиция может измениться, если поступит крупное предложение.
Нуса играет за немецкую команду с августа 2024 года, его контракт рассчитан до 30 июня 2029 года. В сезоне-2025/26 он в 35 матчах забил пять голов и отдал три результативные передачи.
Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 32 миллиона евро.