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Футболист «Тоттенхэма» гарантированно выиграет чемпионат мира-2026

Независимо от того, кто станет победителем финального матча чемпионата мира-2026, игрок «Тоттенхэм» будет обладателем Кубка мира.

Независимо от того, кто станет победителем финального матча чемпионата мира-2026, игрок «Тоттенхэм» будет обладателем Кубка мира.

Защитник «Тоттенхэма» Педро Порро играет за Испанию, а защитники Кристиан Ромеро и Маркос Сенеси — за Аргентину.

В то время защитник Джед Спенс представляет Англию, которая сыграет с Францией в матче за третье место.

Это будет третий раз подряд, когда игрок «Тоттенхэма» выигрывает чемпионат мира. Ромеро побеждал в 2022 году с Аргентиной. В 2018 году вратарь Уго Льорис был капитаном сборной Франции, которая победила на чемпионате мира.

Финал ЧМ-2026, в котором сыграют Испания и Аргентина, состоится 19 июля.

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