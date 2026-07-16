Футболист «Тоттенхэма» гарантированно выиграет чемпионат мира-2026

Это будет третий раз подряд, когда игрок «Тоттенхэма» выигрывает чемпионат мира. Ромеро побеждал в 2022 году с Аргентиной. В 2018 году вратарь Уго Льорис был капитаном сборной Франции, которая победила на чемпионате мира.