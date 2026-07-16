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Лига наций. Япония сыграет с Канадой, Сербия встретится с Украиной, США против Бразилии и другие матчи

16 июля пройдут очередные матчи группового этапа мужской Лиги наций по волейболу.

Источник: Спортс‘’

Лига наций.

Мужчины.

Осака, Япония.

Бельгия — Италия — 9.30.

Япония — Канада — 13.20.

Белград, Сербия.

Иран — Германия — 17.30.

Сербия — Украина — 21.00.

Чикаго, США.

Китай — Франция — 0.00 (17 июля).

США — Бразилия — 4.00 (17 июля).

Турнирное положение: Япония — 9 побед — 0 поражений (22 очка), США — 7−2 (22), Польша — 7−2 (20), Словения — 7−2 (17), Украина — 6−3 (19), Турция — 6−3 (17), Бразилия — 6−3 (16), Италия — 5−4 (17), Болгария — 5−4 (14), Германия — 4−5 (12), Сербия — 4−5 (12), Франция — 4−5 (10), Аргентина — 3−6 (9), Бельгия — 3−6 (9), Иран — 2−7 (9), Канада — 1−8 (9), Куба — 1−8 (5), Китай — 1−8 (4).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей — московское.