Лига наций. Япония сыграет с Канадой, Сербия встретится с Украиной, США против Бразилии и другие матчи

Лига наций.
Мужчины.
Осака, Япония.
Бельгия — Италия — 9.30.
Япония — Канада — 13.20.
Белград, Сербия.
Иран — Германия — 17.30.
Сербия — Украина — 21.00.
Чикаго, США.
Китай — Франция — 0.00 (17 июля).
США — Бразилия — 4.00 (17 июля).
Турнирное положение: Япония — 9 побед — 0 поражений (22 очка), США — 7−2 (22), Польша — 7−2 (20), Словения — 7−2 (17), Украина — 6−3 (19), Турция — 6−3 (17), Бразилия — 6−3 (16), Италия — 5−4 (17), Болгария — 5−4 (14), Германия — 4−5 (12), Сербия — 4−5 (12), Франция — 4−5 (10), Аргентина — 3−6 (9), Бельгия — 3−6 (9), Иран — 2−7 (9), Канада — 1−8 (9), Куба — 1−8 (5), Китай — 1−8 (4).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей — московское.