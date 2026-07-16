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«Тур де Франс». 13-й этап. Гонщики проедут 206 км с двумя категорийными подъемами

17 июля пройдет 13-й этап веломногодневки «Тур де Франс».

Источник: Спортс‘’

«Тур де Франс-2026».

13-й этап.

Доль — Бельфор.

205,8 км.

Профиль/Карта.

Начало — 14.20 по московскому времени. Прямая трансляция — Okko.

Общий зачет (после 12-го этапа).

1. Тадей Погачар (Словения, UAE Team Emirates — XRG) — 43.04,01.

2. Йонас Вингегор (Дания, Visma | Lease a Bike) — 3,36.

3. Ремко Эвенепул (Бельгия, Red Bull — BORA — hansgrohe) — 4,06.

4. Хуан Аюсо (Испания, Lidl — Trek) — 4,22.

5. Поль Сейшас (Франция, Decathlon CMA CGM) — 4,35.

6. Флориан Липовиц (Германия, Red Bull — BORA — hansgrohe) — 4,44.

7. Исаак дель Торо (Мексика, UAE Team Emirates — XRG) — 5,08.

8. Маттиас Скельмосе (Дания, Lidl — Trek) — 5,45.

9. Ленни Мартинес (Франция, Bahrain — Victorious) — 6,34.

10. Том Пидкок (Великобритания, Pinarello Q36.5 Pro Cycling) — 11,49.

11. Эган Берналь (Колумбия, Netcompany INEOS) — 12,15.

12. Илан Ван Вильдер (Бельгия, Soudal Quick-Step) — 12,43.

13. Давиде Пиганцоли (Италия, Visma | Lease a Bike) — 13,38.

14. Тобиас Халланд Йоханнессен (Норвегия, Uno-X Mobility) — 14,50.

15. Шон Куинн (США, EF Education — EasyPost) — 15,08.

А узнать больше про гонку можно в нашем новом мультимедийном гиде по «Тур де Франс». Вспомнили богатую историю «Тура», разобрали карту маршрута и особенности каждого этапа. Всего в проекте 5 глав, которые будут постепенно открываться и знакомить с легендарной гонкой.