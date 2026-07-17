Лига наций. Япония сыграет с Бельгией, Бразилия встретится с Польшей, другие матчи

Лига наций.
Мужчины.
Осака, Япония.
17 июля.
Куба — Аргентина — 07.00.
Япония — Бельгия — 13.20.
Белград, Сербия.
Турция — Украина — 17.30.
Иран — Словения — 21.00.
Чикаго, США.
18 июля.
Китай — Болгария — 00.00 (18 июля).
Бразилия — Польша — 04.00 (18 июля).
Турнирное положение: Япония — 10 побед — 0 поражений (24 очка), США — 7−2 (22), Польша — 7−2 (20), Италия — 6−4 (20), Украина — 6−4 (19), Турция — 6−3 (17), Словения — 7−2 (17), Бразилия — 6−3 (16), Сербия — 5−5 (15), Болгария — 5−4 (14), Германия — 4−6 (13), Франция — 4−5 (10), Иран — 3−7 (11), Канада — 1−9 (10), Аргентина — 3−6 (9), Бельгия — 3−7 (9), Куба — 1−8 (5), Китай — 1−8 (4).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей — московское.