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Лига наций. Япония сыграет с Бельгией, Бразилия встретится с Польшей, другие матчи

17 июля пройдут очередные матчи группового этапа мужской Лиги наций по волейболу.

Лига наций.

Мужчины.

Осака, Япония.

17 июля.

Куба — Аргентина — 07.00.

Япония — Бельгия — 13.20.

Белград, Сербия.

Турция — Украина — 17.30.

Иран — Словения — 21.00.

Чикаго, США.

18 июля.

Китай — Болгария — 00.00 (18 июля).

Бразилия — Польша — 04.00 (18 июля).

Турнирное положение: Япония — 10 побед — 0 поражений (24 очка), США — 7−2 (22), Польша — 7−2 (20), Италия — 6−4 (20), Украина — 6−4 (19), Турция — 6−3 (17), Словения — 7−2 (17), Бразилия — 6−3 (16), Сербия — 5−5 (15), Болгария — 5−4 (14), Германия — 4−6 (13), Франция — 4−5 (10), Иран — 3−7 (11), Канада — 1−9 (10), Аргентина — 3−6 (9), Бельгия — 3−7 (9), Куба — 1−8 (5), Китай — 1−8 (4).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей — московское.