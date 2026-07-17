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Лапорта: «Барселона» сделала предложение по Альваресу, и теперь решение за «Атлетико»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта рассказал, что каталонский клуб хочет подписать нападающего «Атлетико» Хулиана Альвареса.

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта рассказал, что каталонский клуб хочет подписать нападающего «Атлетико» Хулиана Альвареса.

«Мы сделали предложение по Хулиану, и теперь решение остается за “Атлетико”. Это очень хорошее предложение, но оно не будет действовать вечно.

Флик и Деку хотят видеть Хулиана в команде. Но если «Атлетико» не примет наше предложение, мы начнем работать над альтернативными вариантами. У нас они есть. Деку не прекращает работу, у нас есть несколько кандидатур, и ему предстоит выбрать наиболее подходящую", — приводит AS слова Лапорты.

26-летний аргентинец имеет действующий контракт с «Атлетико» до 2030 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 100 миллионов евро.

В сезоне-2025/26 Альварес сыграл в 49 матчах во всех турнирах, забил 20 голов и сделал 9 голевых передач.

«Трансфер будет лучшим вариантом для всех». Альварес публично попросил «Атлетико» отпустить его.