Лапорта: «Барселона» сделала предложение по Альваресу, и теперь решение за «Атлетико»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта рассказал, что каталонский клуб хочет подписать нападающего «Атлетико» Хулиана Альвареса.
«Мы сделали предложение по Хулиану, и теперь решение остается за “Атлетико”. Это очень хорошее предложение, но оно не будет действовать вечно.
Флик и Деку хотят видеть Хулиана в команде. Но если «Атлетико» не примет наше предложение, мы начнем работать над альтернативными вариантами. У нас они есть. Деку не прекращает работу, у нас есть несколько кандидатур, и ему предстоит выбрать наиболее подходящую", — приводит AS слова Лапорты.
26-летний аргентинец имеет действующий контракт с «Атлетико» до 2030 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 100 миллионов евро.
В сезоне-2025/26 Альварес сыграл в 49 матчах во всех турнирах, забил 20 голов и сделал 9 голевых передач.
«Трансфер будет лучшим вариантом для всех». Альварес публично попросил «Атлетико» отпустить его.