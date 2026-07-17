Лапорта: «Барселона» сделала предложение по Альваресу, и теперь решение за «Атлетико»

Флик и Деку хотят видеть Хулиана в команде. Но если «Атлетико» не примет наше предложение, мы начнем работать над альтернативными вариантами. У нас они есть. Деку не прекращает работу, у нас есть несколько кандидатур, и ему предстоит выбрать наиболее подходящую", — приводит AS слова Лапорты.