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Более 78 тысяч человек подписали петицию с требованием переиграть полуфинал ЧМ-2026 между Францией и Испанией

После матча ½ финала ЧМ-2026 между сборными Франции и Испании (0:2) французские болельщики создали петицию на портале MyPetition с требованием переиграть встречу.

После матча ½ финала ЧМ-2026 между сборными Франции и Испании (0:2) французские болельщики создали петицию на портале MyPetition с требованием переиграть встречу.

Авторы петиции ссылаются на эпизод с пенальти, после которого Испания открыла счет. По их мнению, Ламин Ямаль сыграл рукой перед назначением одиннадцатиметрового.

«Во время эпизода, после которого был назначен пенальти, Ламин Ямаль коснулся мяча рукой. Франция не должна была пропускать этот первый гол, ведь именно он полностью изменил ход матча. Спорт должен проходить по правилам, а в этот вечер они не были соблюдены», — говорится в тексте петиции.

На данный момент документ собрал уже более 78 тысяч подписей.

В воскресенье, 19 июля, Франция сыграет против Англии в матче за 3-е место ЧМ-2026, а Испания встретится с Аргентиной в финале.

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