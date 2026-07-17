Более 78 тысяч человек подписали петицию с требованием переиграть полуфинал ЧМ-2026 между Францией и Испанией

«Во время эпизода, после которого был назначен пенальти, Ламин Ямаль коснулся мяча рукой. Франция не должна была пропускать этот первый гол, ведь именно он полностью изменил ход матча. Спорт должен проходить по правилам, а в этот вечер они не были соблюдены», — говорится в тексте петиции.