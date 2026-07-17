Словенец Винчич назначен главным арбитром финала ЧМ-2026 Испания — Аргентина

На ЧМ-2026 года Винчич отработал главным арбитром на трех матчах: Бразилия — Марокко (1:1), Иордания — Алжир (1:2) и Мексика — Эквадор (2:0, 1/16 финала). Всего за эти три игры словенский арбитр показал 7 желтых карточек и 1 красную.