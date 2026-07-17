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Валенсуэла рассудит Францию и Англию в матче за 3-е место ЧМ-2026

Международная федерация футбола (ФИФА) объявила о назначении бригады арбитров на матч за 3-е место чемпионата мира-2026 между сборными Англии и Франции.

Источник: Спорт-Экспресс

Международная федерация футбола (ФИФА) объявила о назначении бригады арбитров на матч за 3-е место чемпионата мира-2026 между сборными Англии и Франции.

Главным арбитром встречи назначен Хесус Валенсуэла из Венесуэлы. Ассистентами будут его соотечественники Хорхе Уррего и Тулио Морено.

Четвертым судьей назначен Джалал Джайед из Марокко, а резеврным — его соотечетсвенник Закария Бринси.

Валенсуэла на чемпионате мира-2026 отработал главным судьей на трех матчах: Австралия — Турция (2:0), Босния и Герцеговина — Катар (3:1) и Кот-д’Ивуар — Норвегия (1:2, 1/16 финала). Суммарно он показал всего 4 желтые карточки и 0 красных.

Матч за бронзовые медали чемпионата мира Франция — Англия состоится в ночь с субботы на воскресенье на стадионе «Майами Стэдиум» и начнется в 00:00 по московсому времени.