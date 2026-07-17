Саньоль рекомендует «Баварии» подписать Заира-Эмери из «ПСЖ»

«Я большой поклонник Уоррена Заира-Эмери. Его стиль игры идеально подходит “Баварии”. У него отличный характер, он очень трудолюбив и значительно вырос как футболист. Если он будет слишком много времени проводить на скамейке запасных в Париже, то может захотеть сменить клуб. Правда, его трансфер обойдётся очень дорого», — цитирует Bild Саньоля.