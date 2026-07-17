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Саньоль рекомендует «Баварии» подписать Заира-Эмери из «ПСЖ»

Экс-защитник «Баварии» Вилл Саньоль считае, что мюнхенскому клубу стоит приобрести у «ПСЖ» полузащитника Уоррена Заира-Эмери.

Экс-защитник «Баварии» Вилл Саньоль считае, что мюнхенскому клубу стоит приобрести у «ПСЖ» полузащитника Уоррена Заира-Эмери.

«Я большой поклонник Уоррена Заира-Эмери. Его стиль игры идеально подходит “Баварии”. У него отличный характер, он очень трудолюбив и значительно вырос как футболист. Если он будет слишком много времени проводить на скамейке запасных в Париже, то может захотеть сменить клуб. Правда, его трансфер обойдётся очень дорого», — цитирует Bild Саньоля.

20-летний француз в сезоне-2025/26 сыграл в 54 матчах во всех турнирах, забил 3 гола и сделал 5 голевых передач. На ЧМ-2026 он провел на поле всего 19 минут в мтче ¼ финала против Марокко (2:0).