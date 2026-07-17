Президент Аргентины Хавьер Милей не посетит финал ЧМ-2026 из-за суеверий

«Ни за что. Я продолжу смотреть все матчи из Оливоса. Поскольку сейчас холодно, а отопление я не включаю, я ношу куртку с логотипом нефтяной компании. В день матча со Швейцарией мне стало очень жарко. Я снял ее — и они забили нам гол. Я снова надел куртку и с тех пор больше ее не снимал», — сказал Милей в эфире местной радиостанции El Observador.