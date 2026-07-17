Салах хочет перейти в «Бешикташ»

Экс-нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах заинтересован в переходе в турецкий «Бешикташ», сообщил в соцсети X журналист Ягыз Сабунджуоглу.
По информации источника, 34-летний египтянин, который с 1 июля является свободным агентом, рассчитывает на зарплату в размере 15 миллионов евро в год. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 22 миллиона евро.
В сезоне-2025/26 египтянин забил 12 голов и отдал 10 результативных передач в 41 матче во всех турнирах. На ЧМ-2026 он забил 1 гол и сделал 2 голевые передачи в 5 матчах.