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Капитанскую повязку Марадоны с матча против англичан на ЧМ-1986 продали на аукционе за 512 тысяч долларов

Капитанская повязка бывшего футболиста сборной Аргентины Диего Марадоны с чемпионата мира 1986 года продана на аукционе за 512 тысяч долларов, сообщила пресс-служба Sotheby’s.

Капитанская повязка бывшего футболиста сборной Аргентины Диего Марадоны с чемпионата мира 1986 года продана на аукционе за 512 тысяч долларов, сообщила пресс-служба Sotheby’s.

Марадона, в частности, надевал эту повязку на четвертьфинальный матч против Англии. Аргентина победила со счетом 2:1, а Марадона оформил дубль. Один из голов он забил рукой — этот эпизод получил название «рука бога».

Ранее игровую футболку трехкратного чемпиона мира Пеле с финала чемпионата мира 1958 года продали на аукционе почти за 5 миллионов долларов.

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