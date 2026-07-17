Дешам: «Сделаем все, чтобы выиграть матч за 3-е место ЧМ-2026»

Сейчас у нас есть матч за третье место, и мы сделаем все, чтобы его выиграть. Мы обязаны это сделать. Это не товарищеский матч. Возможно, он не изменит жизнь игроков, но у нас есть долг перед всеми, кто болеет за эту команду", — приводит пресс-служба сборной Франции слова Дешама.