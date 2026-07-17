Карякин о новом контракте Овечкина с «Вашингтоном»: «Хорошая новость для американского хоккея. Надеюсь, он как можно быстрее вернется и будет выступать у нас, Александр — живая легенда»

Овечкин является лучшим снайпером в истории регулярных чемпионатов НХЛ. С учетом плей-офф он забросил 1006 голов в НХЛ. По этому показателю он занимает второе место в истории лиги, уступая Уэйну Гретцки (1016).
2 июля 40-летний хоккеист заключил новый договор с клубом на год.
"То, что Овечкин продлил контракт, — это хорошая новость для американского хоккея.
А для нас… Надеюсь, он как можно быстрее вернется и будет выступать у нас, ведь Александр — живая легенда", — сказал Карякин.
Узнать больше по теме
Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.Читать дальше