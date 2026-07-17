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Карякин о новом контракте Овечкина с «Вашингтоном»: «Хорошая новость для американского хоккея. Надеюсь, он как можно быстрее вернется и будет выступать у нас, Александр — живая легенда»

Российский гроссмейстер Сергей Карякин высказался о том, что форвард Александр Овечкин продлил контракт с «Вашингтоном».

Источник: Спортс‘’

Овечкин является лучшим снайпером в истории регулярных чемпионатов НХЛ. С учетом плей-офф он забросил 1006 голов в НХЛ. По этому показателю он занимает второе место в истории лиги, уступая Уэйну Гретцки (1016).

2 июля 40-летний хоккеист заключил новый договор с клубом на год.

"То, что Овечкин продлил контракт, — это хорошая новость для американского хоккея.

А для нас… Надеюсь, он как можно быстрее вернется и будет выступать у нас, ведь Александр — живая легенда", — сказал Карякин.

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