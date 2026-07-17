«Тур де Франс». 14-й этап. Гонщики проедут маршрут с набором высоты 3800 м и финишем после вершины первой категории

«Тур де Франс-2026».
14-й этап.
Мюлуз — Ле-Маркштайн Феллеринг.
155,3 км.
Профиль/Карта.
Начало — 14:30 по московскому времени.
Общий зачет (после 13-го этапа).
1. Тадей Погачар (Словения, UAE Team Emirates — XRG) — 47.18,31.
2. Йонас Вингегор (Дания, Visma | Lease a Bike) — 3,36.
3. Ремко Эвенепул (Бельгия, Red Bull — BORA — hansgrohe) — 4,06.
4. Том Пидкок (Великобритания, Pinarello Q36.5) — 4,15.
5. Хуан Аюсо (Испания, Lidl — Trek) — 4,22.
6. Поль Сейшас (Франция, Decathlon CMA CGM) — 4,35.
7. Флориан Липовиц (Германия, Red Bull — BORA — hansgrohe) — 4,44.
8. Исаак дель Торо (Мексика, UAE Team Emirates — XRG) — 5,08.
9. Маттиас Скельмосе (Дания, Lidl — Trek) — 5,45.
10. Ленни Мартинес (Франция, Bahrain — Victorious) — 6,34.
А узнать больше про гонку можно в нашем новом мультимедийном гиде по «Тур де Франс». Вспомнили богатую историю «Тура», разобрали карту маршрута и особенности каждого этапа. Всего в проекте 5 глав, которые будут постепенно открываться и знакомить с легендарной гонкой.