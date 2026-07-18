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«Интер» показал вдохновленную бейсболом бело-синюю выездную форму: «В следующих сезонах продолжим исследовать новые культурные источники и спортивные миры»

«Интер» представил выездную форму на сезон-2026/27.

Дизайн новой экипировки вдохновлен «визуальным кодом бейсбола» и «переосмысливает культурное наследие» этого вида спорта.

«Каждая деталь новой выездной формы отражает это слияние: от фирменных синих вертикальных полосок на белой основе до контрастного воротника, вдохновленного одной из самых характерных особенностей классических бейсбольных джерси», — говорится в сообщении «нерадзурри».

Также в соответствии с новым стилем был адаптирован логотип «Интера»: теперь буквы I и M касаются границ эмблемы, а не находятся целиком «внутри» нее.

«Бейсбол стал лишь первой главой более масштабного путешествия, которое продолжится в следующих сезонах. Через выездные комплекты “Интер” и Nike будут продолжать исследовать новые культурные источники и творческие языки: разные спортивные миры будут вдохновлять будущие варианты гостевой формы, но всегда с переосмыслением через черно-синюю идентичность клуба», — подчеркивается в сообщении.

Фото: inter.it.