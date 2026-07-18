«Интер» показал вдохновленную бейсболом бело-синюю выездную форму: «В следующих сезонах продолжим исследовать новые культурные источники и спортивные миры»

«Бейсбол стал лишь первой главой более масштабного путешествия, которое продолжится в следующих сезонах. Через выездные комплекты “Интер” и Nike будут продолжать исследовать новые культурные источники и творческие языки: разные спортивные миры будут вдохновлять будущие варианты гостевой формы, но всегда с переосмыслением через черно-синюю идентичность клуба», — подчеркивается в сообщении.