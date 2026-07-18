Дешам: «Сборная Франции — лучшее, что случилось со мной в карьере»

— В глубине души я прекрасно понимаю, что завтра опустится занавес. Не хочу никого расстраивать, но знаю, что буду скучать по сборной Франции, но мне посчастливилось быть в этой футболке, пережить великолепные моменты и более сложные испытания. Занавес опускается, но жизнь продолжается. Я по натуре позитивный человек и знаю, что все будет хорошо. Сборная Франции — лучшее, что случилось со мной в профессиональной жизни. Двадцать пять лет — это огромная часть человеческой жизни. Они оставляют след. Тем более что за эти годы накопилось множество воспоминаний, которые невозможно забыть. Но самое важное всегда находится впереди.