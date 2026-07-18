Дешам — о составе на матч за 3-е место ЧМ-2026: «В сборной Франции нет “пассажиров”. Ротация будет»

«Я разговариваю со всеми игроками. Единственное, что для меня важно, — никто не выйдет на поле просто по умолчанию. Этих 26 футболистов выбрал я, хотя мог выбрать и других. Считаю своим долгом добиться поставленной цели и надеюсь, что мы ее достигнем. Игроки думают так же. У нас нет никаких “пассажиров”. Ротация будет. Но что считать масштабной ротацией? Уже хотя бы потому, что есть игроки, которые не смогут сыграть — по причинам, которые я тоже понимаю, — и это заставит меня принимать решения при выборе стартового состава», — цитирует L'Equipe Дешама.