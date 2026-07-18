«Фиорентина» за 25 миллионов евро подпишет полузащитника сборной Кот-д’Ивуара Улаи

«Фиорентина» близка к подписанию полузащитника Криста Инао Улаи из «Трабзонспора», сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.
По информации источника, 20-летний ивуариец в субботу должен пройти медицинское обследование и подписать контракт. Сумма сделки составит 25 миллионов евро, а также 4 миллиона евро могут быть выплачены в виде бонусов. Также турецкий клуб получит 10 процентов от суммы будущей перепродажи игрока.
Игрок попросил адвоката в Стамбуле проверить контракт, поскольку документ, подготовленный его агентами, не вызвал у него полного доверия.
В сезоне-2025/26 Улаи сыграл в 31 матче во всех турнирах, забил 2 гола и сделал 4 голевые передачи.