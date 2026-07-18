Защитник сборной Польши Майк Навроцки перешел из «Селтика» в «Ланс». 25-летний поляк заключил контракт с французским клубом до 2030 года.
«Навроцки отличается атлетизмом, уверенной игрой при начале атак и превосходством в верховых единоборствах. Кроме того, он хорошо знаком с игрой в схеме с тремя центральными защитниками, что делает его ценным усилением для “кроваво-золотых”, — написала пресс-служба “Ланса”.
В сезоне-2025/26 Навроцки на правах аренды выступал за «Ганновер». В 17 матчах второй Бундеслиги он забил 3 гола и сделал 3 голевые передачи.