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Навроцки перешел из «Селтика» в «Ланс»

Защитник сборной Польши Майк Навроцки перешел из «Селтика» в «Ланс».

Защитник сборной Польши Майк Навроцки перешел из «Селтика» в «Ланс». 25-летний поляк заключил контракт с французским клубом до 2030 года.

«Навроцки отличается атлетизмом, уверенной игрой при начале атак и превосходством в верховых единоборствах. Кроме того, он хорошо знаком с игрой в схеме с тремя центральными защитниками, что делает его ценным усилением для “кроваво-золотых”, — написала пресс-служба “Ланса”.

В сезоне-2025/26 Навроцки на правах аренды выступал за «Ганновер». В 17 матчах второй Бундеслиги он забил 3 гола и сделал 3 голевые передачи.