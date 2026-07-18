Навроцки перешел из «Селтика» в «Ланс»

«Навроцки отличается атлетизмом, уверенной игрой при начале атак и превосходством в верховых единоборствах. Кроме того, он хорошо знаком с игрой в схеме с тремя центральными защитниками, что делает его ценным усилением для “кроваво-золотых”, — написала пресс-служба “Ланса”.