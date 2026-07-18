Календарь российских турниров по лыжам сезона-2026/27: Кубок России стартует в Вершине Теи в ноябре

Календарь российских соревнований по лыжным гонкам-2026/27.
2026 год.
Кубок России, 1-й этап.
26−29 ноября, Вершина Теи.
26 ноября — 10/10 км, раздельный старт, классический стиль.
28 ноября — спринты, классический стиль.
29 ноября — 10/10 км, раздельный старт, свободный стиль.
Кубок России, 2-й этап.
5−6 декабря, Тюмень.
5 декабря — 10/10 км, раздельный старт, свободный стиль.
6 декабря — 20/20 км, масс-старты, классический стиль.
Кубок России, 3-й этап.
10−13 декабря, Чусовой.
10 декабря — 10/10 км, раздельный старт, классический стиль.
12 декабря — спринты, свободный стиль.
13 декабря — 10/15 км, гонки преследования, свободный стиль.
Кубок России, 4-й этап.
19−22 декабря, Ижевск.
19 декабря — 10/10 км, раздельный старт, свободный стиль.
20 декабря — командные спринты, свободный стиль.
22 декабря — 15/20 км, раздельный старт, классический стиль.
Кубок России, 5-й этап.
26−27 декабря, Красногорск.
26 декабря — спринты, классический стиль.
27 декабря — спринты, свободный стиль.
2026 год.
Кубок России, 6-й этап.
14−17 января, Казань.
14 января — 10/15 км, раздельный старт, классический стиль.
16 января — спринты, классический стиль.
17 января — скиатлоны, 20 км.
Кубок России, 7-й этап.
22−24 января, Кирово-Чепецк.
22 января — спринты, свободный стиль.
23 января — смешанная эстафета.
24 января — 20/30 км, масс-старты, свободный стиль.
Кубок России, 8-й этап.
19−20 февраля, Сыктывкар.
19 февраля — спринты, классический стиль.
20 февраля — 5/10 км, раздельный старт, свободный стиль.
Финал Кубка России.
27 марта — 4 апреля, Апатиты и Кировск.
27 марта — 3/3 км, раздельный старт, свободный стиль (Апатиты).
28 марта — 10/10 км, раздельный старт, свободный стиль (Апатиты).
30 марта — 10/10 км, раздельный старт, классический стиль (Кировск).
31 апреля — 10/15 км, гонки преследования, классический стиль (Кировск).
2 апреля — спринты, свободный стиль (Кировск).
4 апреля — 10 км, масс-старты, свободный стиль (Кировск).
ПРИМЕЧАНИЕ: расписание чемпионата России будет добавлено позднее.