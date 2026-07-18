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Календарь российских турниров по лыжам сезона-2026/27: Кубок России стартует в Вершине Теи в ноябре

Опубликован проект календаря российских соревнований по лыжным гонкам на сезон-2026/27.

Календарь российских соревнований по лыжным гонкам-2026/27.

2026 год.

Кубок России, 1-й этап.

26−29 ноября, Вершина Теи.

26 ноября — 10/10 км, раздельный старт, классический стиль.

28 ноября — спринты, классический стиль.

29 ноября — 10/10 км, раздельный старт, свободный стиль.

Кубок России, 2-й этап.

5−6 декабря, Тюмень.

5 декабря — 10/10 км, раздельный старт, свободный стиль.

6 декабря — 20/20 км, масс-старты, классический стиль.

Кубок России, 3-й этап.

10−13 декабря, Чусовой.

10 декабря — 10/10 км, раздельный старт, классический стиль.

12 декабря — спринты, свободный стиль.

13 декабря — 10/15 км, гонки преследования, свободный стиль.

Кубок России, 4-й этап.

19−22 декабря, Ижевск.

19 декабря — 10/10 км, раздельный старт, свободный стиль.

20 декабря — командные спринты, свободный стиль.

22 декабря — 15/20 км, раздельный старт, классический стиль.

Кубок России, 5-й этап.

26−27 декабря, Красногорск.

26 декабря — спринты, классический стиль.

27 декабря — спринты, свободный стиль.

2026 год.

Кубок России, 6-й этап.

14−17 января, Казань.

14 января — 10/15 км, раздельный старт, классический стиль.

16 января — спринты, классический стиль.

17 января — скиатлоны, 20 км.

Кубок России, 7-й этап.

22−24 января, Кирово-Чепецк.

22 января — спринты, свободный стиль.

23 января — смешанная эстафета.

24 января — 20/30 км, масс-старты, свободный стиль.

Кубок России, 8-й этап.

19−20 февраля, Сыктывкар.

19 февраля — спринты, классический стиль.

20 февраля — 5/10 км, раздельный старт, свободный стиль.

Финал Кубка России.

27 марта — 4 апреля, Апатиты и Кировск.

27 марта — 3/3 км, раздельный старт, свободный стиль (Апатиты).

28 марта — 10/10 км, раздельный старт, свободный стиль (Апатиты).

30 марта — 10/10 км, раздельный старт, классический стиль (Кировск).

31 апреля — 10/15 км, гонки преследования, классический стиль (Кировск).

2 апреля — спринты, свободный стиль (Кировск).

4 апреля — 10 км, масс-старты, свободный стиль (Кировск).

ПРИМЕЧАНИЕ: расписание чемпионата России будет добавлено позднее.