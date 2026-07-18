Дешам: «Если и есть футболист, который по-настоящему раскрылся на ЧМ-2026, то это Олисе»

Если и есть футболист, который по-настоящему раскрылся на этом турнире, то это Майкл. И я этому очень рад, потому что он этого заслуживает. Полуфинал Лиги чемпионов против «Пари Сен-Жермен» тоже станет для него полезным опытом. Иногда не все получается просто потому, что есть соперник. На всё требуется время. Посмотрите на Дайота Упамекано. Сегодня это настоящий монстр — я называю его «маленьким монстром». Но и ему понадобилось время. Если однажды вам выпадет честь надеть эту футболку, вы сами поймете, что это значит", — цитирует L'Equipe Дешама.