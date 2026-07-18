Родри: «Ямалю не хватает совсем чуть-чуть, той самой гениальной искры, чтобы окончательно раскрыться»

"За последние два года Ямаль очень сильно прибавил и приехал на свой первый чемпионат мира всего в 19 лет. Если учитывать уровень команды и то, что это его первый подобный турнир, он показывает очень высокий уровень. У него еще есть место для роста, но лично я больше всего ценю его игру без мяча, его самоотдачу ради команды, понимание того, что в определенные моменты необходимо помогать партнерам.