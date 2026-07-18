Дешам: «Сборная Франции обязана сделать все возможное для победы в матче за 3-е место ЧМ-2026»

Поражение от Испании? Когда побеждаешь, есть улыбки и радость — это прекрасные моменты. Когда нет победы, все гораздо менее приятно, но это нужно принять. Испания была сильнее нас, даже несмотря на то, что наши показатели в физическом плане — по пройденной дистанции и интенсивности бега — были хорошими. Но есть еще и техническая составляющая, и здесь все связано с качеством сборной Испании, которая подняла уровень игры. В итоге именно Испания вышла в финал, а не мы. Разочарование соответствует тем амбициям, которые у нас были и на которые имели полное право. Это нужно принять. Сейчас у нас впереди этот матч, а затем начнется отпуск. Игрокам он необходим. И мне тоже", — цитирует L'Equipe Дешама.