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Франция — Англия: прогноз Александра Мостового на матч ЧМ-2026

19 июля в полночь по московскому времени сборные Франции и Англии сразятся за бронзу ЧМ-2026.

Источник: Спорт-Экспресс

19 июля в полночь по московскому времени сборные Франции и Англии сразятся за бронзу ЧМ-2026. Игра пройдет в Майами-Гарденс на «Хард Рок Стэдиум», прямая трансляция будет доступна на «Кинопоиске». Главным арбитром встречи назначен венесуэльский рефери Хесус Валенсуэла.

19 июл 00:00 Франция — Англия _:_

Букмекеры отдали предпочтение Франции. На ее победу в основное время можно поставить с коэффициентом 1.90, вероятность данного исхода — примерно 51%. Успех Англии доступен в линии за 3.90 (25%), ничья — за 4.00 (24%).

Триумф «Трехцветных» с учетом дополнительного времени и серии пенальти предложен за 1.48, «Трех львов» — за 2.65.

Тотал больше 2.5 мяча в этой игре оценен в 1.47, ТМ 2.5 — в 2.70. Варианты «обе забьют» и «обе забьют — нет» можно взять за 1.47 и 2.70 соответственно.

Прогноз и ставка Александра Мостового на матч ЧМ-2026 Франция — Англия.

"Не самый приятный матч для болельщиков. Матч за третье место всегда особенный, но настроение у команд после полуфиналов понятно какое. Франция и Англия шли за финалом, за главным трофеем, а теперь надо выходить и играть за бронзовые медали. Это тоже результат, но после поражения в полуфинале эмоции совсем другие.

Испания и Аргентина должны были разыграть Финалиссиму в марте. Теперь на кону титул чемпиона мира.

Франция, конечно — один из фаворитов этого чемпионата. И, к сожалению для них, теперь будет играть только за третье место. Команда сильная, с мощной атакой, с игроками, которые могут решить матч в любой момент. Но после такого вылета всегда вопрос: насколько они будут готовы психологически и смогут собраться.

Англия в такой же ситуации. Тоже сильная команда, рассчитывала на большее и наверняка выйдет с плохим настроением. Но это чемпионат мира, это медали, это матч, который потом останется в истории. Поэтому говорить, что кто-то будет просто доигрывать турнир, нельзя. Все равно будет борьба и желание закончить чемпионат победой.

«Зенит» и «Спартак» уже играли в Суперкубке четыре года назад. Петербуржцы не пожалели красно-белых.

Здесь вообще все непредсказуемо. В таких матчах многое зависит не только от класса, но и от того, кто быстрее переживет полуфинальное разочарование. Я все-таки надеюсь, что Франция соберется и выиграет. Думаю, счет может быть 2:1 в пользу Франции, поэтому поставлю на победу французов«, — цитирует Мостового “Ставка ТВ”.

Рекомендуемая ставка: победа Франции за 1.90.

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