Франция — Англия: прогноз Александра Мостового на матч ЧМ-2026

Франция, конечно — один из фаворитов этого чемпионата. И, к сожалению для них, теперь будет играть только за третье место. Команда сильная, с мощной атакой, с игроками, которые могут решить матч в любой момент. Но после такого вылета всегда вопрос: насколько они будут готовы психологически и смогут собраться.