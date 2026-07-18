Зидан хочет иметь 25 человек в своем штабе в сборной Франции

Под руководством Дешама сборная Франции с 2012 года провела 186 матчей, в которых одержала 122 победы, 32 раза сыграла вничью и потерпела 32 поражения. В 2018 году французы выиграли чемпионат мира, а в 2021-м — Лигу наций УЕФА.