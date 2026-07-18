Трамп — о поражении Англии от Аргентины: «Тухель допустил ошибку, когда сделал из Кейна игрока обороны»

Что я вообще знаю о футболе? Они повели в счете, а затем своего лучшего игрока отправили обороняться. И потом каким-то образом… Нужно ведь все-таки немного играть в атаку, верно? Но нет, я не собираюсь это оценивать… Послушайте, что я вообще знаю о тренерской работе? Просто, мне это показалось немного необычным. Но Харри — отличный парень, на самом деле", — приводит Yahoo! Sports слова Трампа.