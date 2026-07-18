Скалони: «Как остановить Ямаля? Хотелось бы просто запереть его номере»

«Как остановить Ямаля? Хотелось бы просто запереть его в номере! (смеется) Он фантастический футболист, настоящее сокровище для футбола. Он еще очень молод, и ему еще есть, что дать футболу», — приводит инсайдер Фабрицио Романо слова Ямаля в соцсети X.