Дана Уайт включил Царукяна в топ-5 бойцов UFC

— Пэдди Пимблетт после боя с Гэтжи набрал 2 миллиона подписчиков, — сказал Уайт на YouTube-канале Spinning Backfist MMA Show. — Сейчас он выходил на бой и публика встречала его, как будто он защищает пояс в 25-й раз. Он выигрывает в невероятно зрелищной манере и набирает 300 000 подписчиков за ночь. Он определенно одна из крупнейших звезд UFC сейчас. В топ-5 определенно.