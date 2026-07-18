Инфантино назвал ЧМ-2026 успешным: «Мы объединили мир»

Мы много слышим, что живем в разделенном мире, в агрессивном мире, что существует так много вещей, которые нас разделяют, которые создают нам проблемы. Но мы также знаем, и если есть что-то одно, что показал и показывает нам этот чемпионат мира, так это то, что нас объединяет гораздо больше вещей, чем то, что нас разделяет. За последние полтора месяца мы видели, как миллионы людей собрались вместе в США, Канаде и Мексике, а также во всех уголках мира, мирно и радостно, желая провести время вместе и отметить момент единения. Это самое сильное послание за всю историю, и именно на этом послании мы должны строить наше будущее — будущее единства и будущее сообщества.