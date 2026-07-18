«Коло-Коло» ведет переговоры с вратарем сборной Кабо-Верде Возиньей

Возинья принял участие в чемпионате мира-2026, где сборная Кабо-Верде в 1/16 финала уступила сборной Аргентины в дополнительное время (2:3). До начала турнира на аккаунт голкипера в соцсети было подписано 56 000 человек, сейчас у него 29,3 миллиона подписчиков.