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«Коло-Коло» ведет переговоры с вратарем сборной Кабо-Верде Возиньей

«Коло-Коло» начал переговоры с голкипер сборной Кабо-Верде Возиньей, который находится в статусе свободного агента.

Источник: Спорт-Экспресс

«Коло Коло» начал переговоры с голкипер сборной Кабо-Верде Возиньей, который находится в статусе свободного агента, сообщил в соцсети X инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, первоначальное предложение уже было отправлено, а представители 40-летнего африканца выступили со встречным предложением. В ближайшее время руководство чилийский клуб примет окончательное решение.

При этом у вратаря сборной Кабо-Верде есть и другие предложения от клубов Южной Америки.

Ранее агент футболиста Адилсон дос Сантос да Круз в интервью «СЭ» рассказал, что Возинья готов рассмотреть предложения из России, в том числе из Медиалиги.

Возинья принял участие в чемпионате мира-2026, где сборная Кабо-Верде в 1/16 финала уступила сборной Аргентины в дополнительное время (2:3). До начала турнира на аккаунт голкипера в соцсети было подписано 56 000 человек, сейчас у него 29,3 миллиона подписчиков.

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