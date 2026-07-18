Трамп: «Нужно снова выбрать США в качестве места проведения ЧМ»

"Я сказал Инфантино: знаете, что нам стоит сделать? Нужно снова выбрать США в качестве места проведения. На этот раз оставим Канаду и Мексику в стороне. Хотя это я был очень любезен, когда включили их в заявку. Но если вы снова выберете нас, а затем назначите кого-то другого на следующий турнир, это снимет часть злости, ненависти и напряжения у всех.