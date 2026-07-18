Трамп назвал самый незабываемый эпизод ЧМ-2026

«Это был турнир, не похожий ни на один другой: жесткая борьба, незабываемые моменты. Наверное, самым незабываемым стал эпизод, когда тому джентльмену показали… это же была красная карточка? И мне пришлось позвонить Джанни и просто сделать рекомендацию. Я сказал: “Джанни, хочу дать рекомендацию. Оставьте этого парня в игре!” Нет, я не так сказал. Я сказал: “Хочу выразить протест”. Пнятия не имел, что из всего этого выйдет.