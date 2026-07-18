Де ла Фуэнте: «Перерывы на питье воды, возможно, через 30 лет станет нормой в футболе»

«Я думаю, что все, что мы сейчас считаем странным или необычным, например, перерывы на питье воды, 30-минутный перерыв между таймами, возможно, через 30 лет станет нормой. Возможно, футбол развивается именно в этом направлении. Мы не знаем. Что есть, то есть. Мы ничего не можем с этим поделать, поэтому нам остается только наслаждаться этим», — цитирует France24 де ла Фуэнте.