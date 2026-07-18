Конате: «Дешам прошел долгий путь со сборной Франции и подарил нам очень много радостных моментов»

«Прежде всего, я хотел бы поблагодарить главного тренера, весь тренерский штаб и всех людей, которые сопровождали его в сборной Франции. Дидье Дешам прошел долгий путь и подарил нам очень много радостных моментов. Конечно, были и разочарования, но нельзя забывать все то счастье, которое он принес», — приводит Canal+ слова Конате.