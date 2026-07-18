Белый дом встал на защиту сборной Аргентины из-за баннера, посвященного Фолклендским островам

Аргентина и Великобритания продолжают территориальный спор вокруг Фолклендских (Мальвинских) островов. Буэнос-Айрес считает архипелаг своей территорией, тогда как Лондон осуществляет контроль над островами с 1833 года. В 1982 году спор перерос в вооруженный конфликт, завершившийся победой Великобритании. С тех пор Аргентина продолжает добиваться пересмотра статуса островов через механизмы ООН.