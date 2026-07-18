Франция — Англия: статистика и история личных встреч

Франция и Англия встретятся в матче за 3-е место на чемпионате мира по футболу в ночь на воскресенье, 19 июля. Игра пройдет на арене «Хард Рок Стэдиум» в Майами, стартовый свисток прозвучит в 0.00 по московскому времени.