Де ла Фуэнте: «Ямаль готов на 100 процентов к финалу ЧМ-2026»

"С Ламином все в порядке. Все хорошо тренировались. Надеемся, что завтра никаких неожиданностей не будет. Ламин — это Ламин. А Месси — неповторим. Он является примером. Его отношение, его поведение… И все это — в его возрасте и после такого выдающегося чемпионата мира.