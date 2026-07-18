Последний бой «Нигерийского кошмара»? Почему дю Плесси считается фаворитом главного боя UFC в Оклахома-Сити

Усман не отказался от мечты о втором поясе.
В июне 2025-го Камару вернулся после полутора лет простоя и победил Хоакина Бакли. Тогда он прервал серию из трех поражений. Усман уже не давил без остановки, как в чемпионские годы, но показал, что для победы в раунде ему достаточно одного перевода.
Теперь нигерийцу 39, и он покинул родной полусредний вес. Камару хотел встретиться с Исламом Махачевым, однако UFC выбрал для него другой путь. Усман согласился на дю Плесси, потому что все еще мечтает о втором титуле:
«Есть клуб, в котором меня пока нет, — клуб двойных чемпионов. Я продолжаю гнаться за этим».
Дю Плесси не боится никаких вызовов.
Дрикус не дрался после разгрома от Хамзата Чимаева. В августе 2025-го он лишился пояса и провел под контролем «Борза» 22 минуты. До этого южноафриканец выиграл 11 боев подряд и ни разу не проигрывал в UFC.
После такого провала Дрикус сам захотел встретиться с Усманом. Он объяснил выбор просто: очередная победа над ударником ничего не докажет, а бой с Камару покажет, исправил ли он ошибки в борьбе.
Заодно дю Плесси попытался задеть соперника: он заявил, что UFC пришлось уговаривать Усмана подписать контракт. Камару ответил, что поединок долгое время обсуждали лишь теоретически, поэтому он просто ждал реального предложения.
Усман — это не Чимаев.
Хамзат показал, что Дрикуса можно перевести и долго удерживать в партере. Но Усман борется иначе. Чимаев врывается в ноги с первых секунд, быстро меняет захваты и не дает сопернику подняться. Камару действует терпеливее: поджимает к сетке, входит в клинч и только потом ищет тейкдаун.
С Бакли одного успешного перевода часто хватало, чтобы забрать раунд. Дю Плесси крупнее и сам опасен в партере. У него 11 побед сабмишенами, поэтому неудачный проход Усмана может закончиться гильотиной или потерей позиции.
Камару надо будет не просто переводить, а удерживать на канвасе гору мышц. Если Дрикус будет вставать после каждой атаки, то Усман быстро выдохнется.
В стойке от Дрикуса лучше бежать.
Усман точнее работает джебом и лучше держит дистанцию, но дю Плесси обожает случайные размашистые удары, которые попадают в цель из-за эффекта неожиданности. Он сильно бьет и не дает привыкнуть к ритму: меняет стойки, налетает сериями и подключает удары по корпусу. Он одержал 20 из 23 побед досрочно — этот ураган не смогли сдержать даже Адесанья и Уиттакер.
В чью победу верят эксперты?
Аналитики Olimpbet отдают предпочтение дю Плесси. Выбор понятен: он на семь лет моложе, всю карьеру выступает в среднем весе и обладает более тяжелым ударом.
Но находятся и те, кто верит в Камару. Хорхе Масвидаль считает, что Усман сможет провести несколько тейкдаунов и контролировать Дрикуса. Для победы нигерийцу придется успешно прижимать соперника к сетке и забирать первые раунды борьбой. Дю Плесси достаточно несколько раз сорвать тейкдауны и заставить Усмана выдохнуться. Ближе к победе Дрикус — решением или поздним финишем.
Усман — один из самых доминирующих чемпионов последних лет. Даже в 39 он не боится бросать вызов лучшим. Но в таком возрасте трудно выйти на новый пик и взять пояс в другом весе. Скорее всего, в это воскресенье мы увидим последний главный бой в карьере легенды.