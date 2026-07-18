Последний бой «Нигерийского кошмара»? Почему дю Плесси считается фаворитом главного боя UFC в Оклахома-Сити

В июне 2025-го Камару вернулся после полутора лет простоя и победил Хоакина Бакли. Тогда он прервал серию из трех поражений. Усман уже не давил без остановки, как в чемпионские годы, но показал, что для победы в раунде ему достаточно одного перевода.