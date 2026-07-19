Франция — Англия: Сака реализовал пенальти и забил свой третий гол в ворота французов

Сборная Англии играет со сборной Франции в матче за третье место на чемпионате мира-2026.
На 87-й минуте нападающий сборной Англии Букайо Сака реализовал пенальти и сделал счет 5:3 в пользу своей команды. При этом Сака оформил хет-трик — ранее он забил на 37-й и 45+1-й минутах.
Франция — Англия: онлайн-трансляция матча за 3-е место на ЧМ-2026.
19 июл 00:05 Франция — Англия 4:6.
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