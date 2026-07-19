Джонни Эблин — Импа Касанганай: прямая трансляция боя

Американские бойцы Джонни Эблин и Импа Касанганай проведут реванш в главном событии турнира PFL Austin. Поединок за временный титул чемпиона PFL в среднем весе состоится в ночь с 18 на 19 июля на арене «Муди-центр» в Остине, штат Техас. Ориентировочное время начала боя — 05.00 по московскому времени.