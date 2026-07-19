Джонни Эблин — Импа Касанганай: прямая трансляция боя

Американские бойцы Джонни Эблин и Импа Касанганай проведут реванш в главном событии турнира PFL Austin. Поединок за временный титул чемпиона PFL в среднем весе состоится в ночь с 18 на 19 июля на арене «Муди-центр» в Остине, штат Техас. Ориентировочное время начала боя — 05.00 по московскому времени.
19 июл 04:30 ММА: PFL Эблин — Касанганай.
Турнир начнется 19 июля в 00.30 мск, а бои главного карда — в 03.00 мск. В России прямую трансляцию PFL Austin можно посмотреть на спортивной платформе Okko. Доступ к эфиру может зависеть от действующей подписки.
Эблин и Касанганай уже встречались в феврале 2024 года на турнире PFL против Bellator. Тогда бой продлился все три раунда, а Эблин победил раздельным решением судей. Реванш станет первым поединком за временный чемпионский пояс в истории PFL.
34-летний Джонни Эблин подходит к встрече с рекордом 17 побед и 1 поражение. Шесть боев американец выиграл нокаутом и два — приемом. В марте 2026 года бывший чемпион Bellator победил Брайана Баттла удушающим приемом в первом раунде и вернулся на победную серию после первого поражения в карьере.
На счету 32-летнего Импы Касанганая 20 побед при 6 поражениях. Восемь поединков он завершил нокаутом, еще три — сабмишеном. В последнем бою Касанганай нокаутировал Далтона Росту в первом раунде. Ранее американец становился победителем сезона PFL 2023 года в полутяжелом весе.
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