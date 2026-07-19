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Сака признали лучшим игроком матча Франция — Англия на ЧМ-2026

Нападающий сборной Англии Букайо Сака был признан лучшим игроком матча за третье место на чемпионате мира-2026 со сборной Франции (6:4).

Нападающий сборной Англии Букайо Сака был признан лучшим игроком матча за третье место на чемпионате мира-2026 со сборной Франции (6:4).

24-летний футболист оформил хет-трик. Он забил на 37-й, 45+1-й и 87-й минутах. В третий раз он отличился с пенальти.

На ЧМ-2026 Сака в семи матчах забил три гола и отдал три результативные передачи.

Что. Это. Было? Десять мячей в матче за третье место — Англия и Франция показали всем, что такое зрелище!

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